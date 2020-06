Drame de Boffa-Bayotte: Le journaliste René Basséne pourrait faire face au Juge demain mardi, sa famille refuse un autre report

iGFM – (Ziguinchor) – Après plus de 2 ans et 6 mois de détention provisoire, le journaliste d’investigation et écrivain René Capin Basséne, par ailleurs chargé de mission de l’Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques en Casamance (ANRAC), est convoqué par le juge d’instruction du tribunal des grandes instances de Ziguinchor Augustin Diouf pour être entendu sur le fond du dossier de la fameuse tuerie de Boffa-Bayotte demain mardi 30 juin 2020.

Dans un contexte de report répétitif de dernière minute de toutes ses auditions prévues, «pourrions-nous croire à l’exception ce 30 juin 2020?», s’interroge la famille du journaliste dans une lettre qu’elle a sortie. Mis aux arrêts dans la nuit du 14 au 15 janvier 2018 à son domicile à Kandialang (quartier de Ziguinchor), à la suite de la macabre tuerie de Boffa-Bayotte, le journaliste écrivain et chargé de mission de l’ANRAC René Capin Basséne attend toujours son audition sur le fond depuis lors. Plusieurs fois programmés et plusieurs fois reportés, il est encore convoqué à nouveau ce 30 juin à 9h00 par le Juge en charge du dossier.

«Ce 30 juin 2020, René capain BASSENE sera-t-il réellement entendu pour une première?» «Connaîtra-t-il enfin le contenu de son PV d’audition établi par la gendarmerie nationale?», se demandent toujours les membres de sa famille. Pour rappel, «le PV en question, René Capin Basséne ne l’a jamais lu en plus lors de cette “audition” il n’a nullement bénéficié du “droit à l’assistance d’un avocat” comme le veut la loi. Contrairement à l’ancien juge Abdoul Magib Bengelloune qui s’acharnait sur l’épouse du journaliste. Le juge Augustin Diouf a le mérite d’avoir fait avancer les choses», peut-on toujours lire dans la missive de la famille des «Basséne» qui signale par ailleurs qu’il ne reste que 4 personnes non encore auditionnée bien cela a trop duré.

«Pour une fois famille, amis et connaissances de René Capin Basséne oseraient espérer que ce 30 juin sera la bonne. Tous oseraient croire que le juge d’instruction, ayant montré de bonnes dispositions pour vider ce dossier, agira dans le sens du droit en disant le droit rien que le droit pour le triomphe du droit et l’éclatement de la vérité. En attendant ce jour pour savoir s’il n’y aura bel et bien face à face et audition, la famille réclame toujours justice. Qu’elle soit faite. Que Dieu te bénisse RenéCourage ègnab, émiitt é po yii», a conclu la missive

