Suite au drame de Sikilo, Le khalife général des Khadres a adressé un message que nous vous proposons ci-dessous.

Le khalife général des Khadres, Cheikhna Cheikh Saad Bouh Ibn Cheikh Mohamed Malaïny Ibn Cheikhna Cheikh Talibouya, a appris avec beaucoup de tristesse et de consternation l'accident survenu sur la route de Kaffrine.



À cet effet nous présentons nos condoléances les plus attristées auprès des familles des victimes et à tout le peuple Sénégalais.



Nous prions au Bon Dieu d'accorder Sa Miséricorde aux défunts, et un prompt rétablissement aux blessés. Que Dieu veille sur le Sénégal.

Cheikhna Cheikh Saad bou ibne Cheikh Talibouya porte parole du khalif général des Khadres.