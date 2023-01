dimanche 8 janvier 2023 • 2475 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce dimanche, le Sénégal est endeuillé par le décès d’une quarantaine de personnes sur la route de Kaffrine, à hauteur de Sikilo. Les enquêteurs ont livré les premiers éléments sur l'origine du choc.

«D’après les premiers éléments de l’enquête, fournis par les éléments des forces de sécurité et de défense, un des bus a vu son pneu éclater. Ce qui a occasionné le choc frontal», a indiqué le Mansour Faye, le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports terrestres.

Son collègue Abdoulaye Sow, ministre de l’Urbanisme, qui est aussi maire de Kaffrine, donne la même version: «ce qu’on nous a dit, et qui a été confirmé par le ministre des Transports terrestres, c’est qu’un des bus a perdu un pneu. Le second l’a percuté. Il l’a percuté avec une violence inouïe. Et 38 morts ont été constatés sur le coup. D’autres ont perdu la vie à l’hôpital Thierno Birahim Ndao», a indiqué l’édile.