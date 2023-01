lundi 9 janvier 2023 • 560 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Vingt-quatre heures après le choc dramatique de Sikilo, les familles des victimes commencent à entrer en possession des corps des victimes.

Après le drame de Sikilo, 24 dépouilles ont été mises à la disposition des familles éplorées, ce lundi. Leurs proches pourront, à présent, faire le deuil et passer à l'inhumation.



Hier, le chef de l’Etat Macky Sall avait déclaré que seuls 20 corps étaient identifiés. Et que le procureur devra donner des instructions pour que les corps soient libérés et mis à la disposition des familles.



«Ces corps seront remis à leurs familles et le gouvernement les accompagnera dans le cadre de la solidarité», avait-il déclaré le président de la République, lors de son voyage à Kaffrine.