iGFM - Premières arrestations après le drame de Sikilo. Les propriétaires des bus impliqués dans l'accident tragique ont été placés en garde à vue.

Le propriétaire du bus, en provenance de Tambacounda et immatriculé KL 0156D, qui a vu un de ses pneus avant éclater, est visé pour mise en danger de la vie d'autrui et pneumatiques défectueuses. C’est ce que renseigne Libération.



La même source informe que le second propriétaire, à qui appartient le bus immatriculé DL7432C, est poursuivi pour abandon d'un véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire de catégorie D (requis pour la conduite d'un bus de transport) et défaut d'assurance. Car il est ressorti de l'enquête que ce dernier avait mis le véhicule à la disposition d'un chauffeur titulaire du permis C.



Par ailleurs, renseigne Libération, aucun des deux propriétaires de bus ne disposait d'un agrément pour l'exercice du transport routier.