mardi 16 novembre 2021 • 478 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

Alors qu’on n’a pas encore fini de parler de l’affaire Falla Paye qui avait tué ses trois enfants avant de se suicider, voila qu'un autre Sénégalais de 45 ans qui a été arrêté à Stockholm en Suède pour des faits similaires. Ce dernier est poursuivi pour les délits de meurtre et tentative de meurtre sur ses deux enfants.

Selon le quotidien « Les échos » dans sa parution du jour notre compatriote a poignardé son fils et sa fille avant de balancer les deux enfants par une fenêtre de leur immeuble situé à Hässelby, dans l’ouest de la capitale suédoise. Si la fille est actuellement en soins intensifs, entre la vie et la mort, le garçon n'a pas eu cette chance. Il a malheureusement succombé à ses blessures. Le père qui s'est également poignardé, a été arrêté dimanche soir pour meurtre de son fils et tentative de meurtre sur sa fille. Une triste affaire.