vendredi 6 mai 2022 • 160 lectures • 0 commentaires

Sport 54 mins Taille

iGFM (Diourbel) La 22e édition du drapeau du Chef de l'Etat s'ouvre officiellement, ce vendredi, à Diourbel. Le comité d'organisation a dévoilé les interdits pendant le tournoi.

Annonçant le coup d'envoi de la compétition, qui sera donné par les équipes à 16h, Khalifa Sow a indiqué que les participants doivent respecter les règles mises en place. En effet, le Directeur technique National a fait savoir que seules les ceintures rouge et bleue sont autorisées pendant les combats.



Il poursuit en invitant les accompagnants à venir au stade qu'avec des bouteilles d'eau en plastique et des serviettes afin de pourvoir s'approvisionner en cette période chaleur.



Pendant la pause, seuls deux accompagnants sont autorisés à se rapprocher des lutteurs afin d'éviter des débordements.



Khalifa Sow, a par ailleurs demandé aux lutteurs de revoir leurs ongles c'est-à-dire les couper pour éviter les blessures pendant les accrochages.



Enfin, les substances prohibées sont également interdites par la commission médicale.



Le tirage complet :



Poule A : Diourbel, Sédhiou, Kolda



Poule B : Thiès, Saint-Louis, Louga



Poule C : Fatick, Kaolack, Ziguinchor, Tamba



Poule D : Dakar, Matam, Kédougou, Kaffrine



Salif GUEYE, Bouba MBOUP et Bathie GNING (Envoyés Spéciaux à Diourbel)