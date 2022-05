vendredi 6 mai 2022 • 93 lectures • 0 commentaires

iGFM (Diourbel) En déplacement à Diourbel, ce vendredi, pour donner le coup d'envoi de la 22e édition du tournoi national de lutte simple, le Ministre des Sports, Matar Ba a révélé le montant débloqué pour la tenue de cette compétition.

"La contribution du Président de la République à travers le Ministère des Sports est de 20 millions de francs CFA", a fait savoir le patron du sport sénégalais, lors de la cérémonie d'ouverture des championnats nationaux de lutte sans frappe. "C'est pour soutenir les 14 régions du Sénégal" qui vont prendre part à cette compétition considérée comme une fête.



Près de 100 millions



Et Matar Ba d'ajouter : "Plus de la moitié du budget, c'est le CNG qui s'est débrouillé avec ses partenaires", a-t-il préciser, indiquant que le budget du Comité National de Gestion est fixé à plus de 75 millions de frans CFA. Ce qui fait que près de 100 millions ont été débloqués pour la réussite de cet événement qui va se dérouler pendant trois jours.



Salif GUEYE, Bouba MBOUP et Bathie GNING (Envoyés Spéciaux à Diourbel)

