iGFM (Diourbel) En conférence de presse ce dimanche, à Diourbel, le président du Comité National de Gestion (CNG), Monsieur Bira Sène, a dévoile le montant prévu pour les récompenses des différents lauréats de la 22e édition du drapeau du chef de l'Etat, qui se déroule à Diourbel depuis vendredi.

La somme de 27 millions a été décaissée dans le budget de 75 millions, pour récompenser les lutteurs qui seront le plus distingués à l'issue du tournoi national, selon Bira, dont les finales sont prévues, ce soir. La répartition est ainsi faite : 10 millions pour les vainqueurs par équipe (5 millions) et individuel (5 millions). Les vaincus : 3 millions pour les 3e et 4e places par équipe et individuel. Vainqueur Open : 5 millions. Il précise que 50% du budget du tournoi qui regroupe les régions du Sénégal.

Salif GUEYE, Bouba MBOUP et Bathie GNING (Envoyés Spéciaux à Diourbel)