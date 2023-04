lundi 17 avril 2023 • 409 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a annoncé, ce lundi, à Saint-Louis, de grandes innovations pour la 23e édition du drapeau du Chef de l'Etat en lutte simple, qui se déroulera du 05 au 07 mai 2023, dans la capitale du Nord. L'annonce a été fait à l'issue de la réunion préparatoire du Comité Régional de Développement (CRD).

Cette réunion modérée par l'adjointe au Gouverneur Fatima Matar Fall, en présence du Préfet Mamadou Ndiaye, a été un moment d'échanges en collaboration avec la municipalité et les différents chefs de services décentralisés.



À l'issue des échanges et l'exposé du cahier des charges pour chaque service, il est ressorti des innovations majeures dans l'organisation de cette 23e édition. En effet, il s'agit notamment de la mise en collaboration des artistes locaux qui sont invités, selon leurs domaines spécifiques.

Par exemple, au lieu de se limiter à importer les éléments culturels des autres régions comme cela se faisait, il faudra compter cette sur la diversité existante à Saint-Louis notamment les cantatrices du Walo, du Gandiol du Fouta...



Ce rendez vous qui se tient pour la première fois dans cette ville, sera un moment de découverte des rythmes et sonorités locaux et l'exposition des réalités identitaires comme le balai des Signares.



Cette édition du Drapeau de l'Etat sera également un moment crucial de renforcement de la petite catégorie en vue de la préparation des JOJ2026 qui se dérouleront à Dakar.



Pour la réussite de cette organisation, les chefs de services ont tour à tour rassuré le ministre des Sports quant à l'exécution correcte des requêtes et recommandations qui leur ont été faites.



Le ministre des Sports a saisi cette occasion pour assurer les acteurs de la lutte de son soutien à travers l'accompagnement des jeunes promoteurs pour organiser des combats au bénéfice des jeunes lutteurs locaux.

