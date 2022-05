mercredi 4 mai 2022 • 2121 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Alors que Sadio Mané a battu le record de Didier Drogba, ce dernier était très fier de l'international sénégalais.

"Mon record était de 14. Je suis fier de ça. Les records sont faits pour être battus. Aujourd'hui Sadio Mané, qui est pour moi avec Mohamed Salah, le meilleur joueur africain évoluant en Europe mais aussi dans le monde, ils se doivent d'être à ce niveau, voir plus. Pour moi, c'est une fierté de voir mes jeunes frères battre mon record, de briller et de représenter le continent. Je suis très fier" a-t-il déclaré sur le plateau du Canal Champions Club.



Avec 15 buts, Sadio Mané détient désomais le record de meilleur buteur africain de l'histoire de la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Ce, après avoir inscrit le but de la victoire de Liverpool, hier contre Villarreal (3-2) en demi-finale retour de Ligue des champions.

