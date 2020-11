mercredi 11 novembre 2020 • 112 lectures • 0 commentaires

iGFM -La police vient de livrer les Statistiques de la délinquance et de la criminalité pour le mois d’octobre 2020. En effet, durant ses opérations de sécurisation menées sur l’ensemble du territoire national, elle dit avoir interpellé 4316 individus.

Parmi eux, 377 ont été appréhendés pour vol, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie et autres. Aussi, 311 personnes ont été interpellées pour infractions au code des drogues, 325 pour atteintes aux personnes (homicides, accidents mortels, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, violences à ascendants, viol, attentat à la pudeur), 301 pour atteintes à la paix etc.

Par ailleurs, la police dit avoir procédé au démantèlement de plusieurs groupes criminels, saisi 187,264 kilogrammes, 2621 cornets et 1522 joints de chanvre indien. Elle a aussi mis la main sur 2,20 grammes et 59 boulettes de cocaïne, de même que 36 pierres et 10 grammes de haschisch.

Neuf bandes de malfaiteurs ont été démantelée dont 03 pour confection et trafic de faux billets de banque, 4 pour trafic illégal de migrants et 2 pour association de malfaiteurs. La police renseigne que le mois d’octobre a été marqué par quatre (04) cas d’atteinte à l’intégrité physique ayant entraîné mort d’homme.

Côté sécurité routière, 548 accidents de la circulation ont été constatés par la police, dont 26 mortels. 3578 véhicules automobiles ont été immobilisés, 6540 motos et 45 caleches.

«L’examen de l’évolution de la criminalité permet de conclure à une tendance baissière depuis plusieurs mois avec un taux d’élucidation de plus de 99 % des crimes», le bureau des relations publiques de la police nationale.