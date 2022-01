jeudi 13 janvier 2022 • 286 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les saisies de drogue et de produits frauduleux, durant l’année 2020, sont évaluées à des centaines de milliards de francs Cfa.

En 2020, la douane a fait 1000 milliards de francs Cfa de recettes. Durant l’année, ses administrations ont multiplié les saisies de drogue et d'autres produits frauduleux.



Le ministère de l’ Économie et des Finances a fait le point sur la valeur de ces saisies. Il renseigne, dans son rapport annuel sur l’année 2020, que les recettes contentieuses ont rapporté 32,8 milliards.



D’autres saisies, d’une valeur globale d’environ 163,1 milliards, ont été réalisées. Elles concernent des marchandises, dont la drogue pour une valeur de 11,2 milliards et des médicaments contrefaits d’une valeur de 0,9 milliard.



«La lutte contre les médicaments contrefaits a également été au cœur des préoccupations douanières pour la sauvegarde de la santé publique», renseigne le ministère dans son document.