Droit de réponse-M. Salomon Butcho : le voleur qui crie au voleur

iGFM-(Dakar) Dans une contribution dans la presse en ligne, Butcho salomon s’en prend au maire de Notto. Voilà un voleur patenté, qui a escroqué des milliers de Sénégalais, avant de disparaître dans la nature, s’attaque au Maire. Peine perdue.

1. L’escroc Butcho parle de l’égyptien Balbacky, dont il attribue les malheurs au maire qui ne le connaît même pas, son dossier datant de de l’année 2000 pour un maire élu en 2009.

2. L’escroc Butcho a pris l’engagement devant les populations d’électrification du village du Mbomboye : Aucune réalisation

3. L’escroc Butch a pris l’engagement de construire des routes, la voirie, l’assainissement, la création de supermarchés, la création de centaines d’emplois. Aucune réalisation.

4. L’escroc Butcho parle de respect de la loi. Que connais-tu de la loi, toi qui encaisse de l’argent du citoyen sans disposer des actes réglementaires. Tu dis attendre le décret du Président de la République, mais, pourquoi tu n’as pas attendu ce décret pour encaisser de l’argent des citoyens ?

5. L’escroc Butcho, une question : combien as tu encaissé des pauvres citoyens sénégalais et qu’attends tu pour les rembourser, dix ans après avoir promis des terrains Invisibles ?

6. L’escroc Butcho parle de la loi, et du foncier : que connais-tu de la loi sur le domaine national ? Dix ans après une délibération, où tu n’as rien réalisé ? Sais m tu que deux années après une délibération, la loi dispose de désaffecter ? Ou bien es tu au dessus de la loi ? Comme tu ne respectes rien, ni personne, même ton épouse que tu as laissé mourir sans la secourir !

7. L’escroc Butcho demande que son nom synonyme de corruption ne soit pas utilisé par le Maire de Notto. Quelle outrecuidance !

Le vol, la corruption et le trafic d’influence ne prospéreront jamais dans le Diobasse. Vous y serez combattu et battu. A bientôt.

Théodore Taye

Président de la commission domaniale de la Mairie de Notto Diobasse.