iGFM (Dakar) Le Président de la FIFA Gianni Infantino estime que l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ a placé le Qatar au centre de l’attention internationale, initiant par la même occasion une nette amélioration des droits des travailleurs dans le pays.

Dans un discours prononcé lors du World Innovation Summit for Health ("Sommet mondial pour l’innovation sanitaire" – WISH) à Doha, le Président Infantino a expliqué : "Le Qatar est devenu un pays de premier plan. Ce n’est pas du fait de la Coupe du Monde, mais il ne fait aucun doute que l'intérêt que suscite par une telle compétition a contribué à cette évolution. Et les choses ont changé".



"Il y a eu des critiques justifiées et la situation a évolué"



"Nous avons parlé des travailleurs, de leurs droits et des droits humains. Il y a eu des critiques justifiées et la situation a évolué."



Gianni Infantino juge que le retrait des éléments les plus problématiques du système de la kafala et la création d’un salaire minimum constituent des avancées majeures. Il évoque également certaines innovations récentes, comme les combinaisons "fraîcheur" qui réduisent sensiblement la température corporelle des travailleurs lorsqu’il fait chaud.



Il souligne par ailleurs que la FIFA, aux côtés de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du ministère de la Santé du Qatar, entend profiter de la Coupe du Monde pour adresser un message fort sur les vertus de l’exercice physique aux quelques cinq milliards de téléspectateurs attendus.



"L’inactivité physique touche énormément de garçons et de filles. C’est l’un des maux de notre temps : ils restent à la maison, devant leur téléphone, et ne font pas suffisamment de sport. L’une de nos campagnes fera donc la promotion de l’activité physique et du sport en général. On peut pratiquer n’importe quel sport… même si, bien sûr, le football reste le meilleur choix !"



Le Président de la FIFA rappelle que les enfants gardent souvent un souvenir ému de leur première Coupe du Monde. "Il est donc très important de leur envoyer un message sur la santé, et l’activité physique et sportive. Nous sommes fiers de ce que nous faisons car nous avons le sentiment que la FIFA a un rôle important à jouer dans la société."



Avec FIFA.COM