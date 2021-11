mardi 9 novembre 2021 • 267 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Entraîneur Portugais, Paulo Duarte a passé le plus de son temps en Afrique durant sa carrière. Actuel sélectionneur du Togo, il est revenu dans cet entretien exclusif avec IGFM, sur sa dixième expérience africaine (Burkina Faso, Gabon, Sfaxien et Primeiro de Agosto).

"Il n'y a pas de CAN ni de Mondial pour le Togo. Cela fait cinq que le Togo ne gagne pas. Il est à la 77e place au classement FIFA et 39e en Afrique. C'est une mauvaise période que traverse le football togolais. Mais, de ma part, je ne peux pas être le responsable parce que je viens d'arriver il y a deux mois. Donc, ma responsabilité est de faire avancer cette équipe afin qu'elle retrouve la place qu'elle mérite. On a la patience de construire une nouvelle équipe. On a besoin d'un an et demi pour faire revenir cette équipe et trouver des joueurs. Il faudra valoriser les joueurs qu'on a et la responsabilité de faire tout ce qui est possible pour faire qualifier le Togo pour la prochaine CAN."



"Je suis à moitié Européen et à moitié Africain"



"Mon expérience africaine est fantastique. J'ai fait trois Coupes d'Afrique et une demi-finale (Burkina Faso). J'ai fini aussi à la troisième place. Je suis là avec beaucoup d'amour. Je suis à moitié Européen et à moitié Africain. L'Afrique me plaît et elle m'a donné de la visibilité qu'un entraîneur mérite et la capacité de travailler avec les meilleurs joueurs du monde. J'ai aussi joué contre les meilleurs joueurs du monde. Je suis là en Afrique avec une énorme passion. Je suis un passionné de football. Maintenant, mon travail se passe en Afrique. Merci à l'Afrique pour tout ce qu'elle m'a donné. Pour ma part, je vais aussi tout lui donner. Car, l'Afrique mérite le meilleur de moi."