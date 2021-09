mercredi 1 septembre 2021 • 280 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) Aliou Cissé et Paulo Duarte vont se retrouver, cet après-midi (16h00 GMT), à Thies, à l'occasion du match Sénégal vs Togo, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

C'est ce qu'on appelle des retrouvailles très attendues entre deux sélectionneurs qui se vouent un respect et une admiration. Quatre ans après leur dernier affrontement, Cissé et Duarte se retrouvent encore en éliminatoires de la Coupe du monde. Mais, cette fois, le Portugais représentera le Togo et non le Burkina qu'il dirigait lors des qualifications en 2017. Quant au Sénégalais, son groupe n'a pas trop changé.

Cissé veut confirmer devant Duarte

Après avoir privé Duarte d'une qualification pour la Coupe du monde 2018, Aliou Cissé est attendu pour confirmer même s'il ne veut se rappeler des souvenirs. "Je n'aime pas trop parler aux joueurs de mon histoire ou des souvenirs. Les contextes ne sont plus les mêmes, beaucoup de choses ont changé. J'ai du respect pour le Togo", a dit le sélectionneur sénégalais qui, a envie de s'imposer une nouvelle fois face au Portugais qui a toujours en tête cette élimination difficile.

Duarte, un souvenir douloureux à oublier

La décision de la FIFA, le 6 septembre 2017, de faire rejouer le match entre l’Afrique du Sud et le Sénégal (2-1) pour «manipulation» avait fait couler beaucoup d'encre. Logé dans le même groupe que le Sénégal, Duarte qui était sélectionneur du Burkina Faso à cette époque, n'était pas d'accord. Car, le sort des Étalons, dans la course aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, était lié à la rencontre à rejouer entre l’Afrique du Sud et le Sénégal. La preuve, cette rencontre rejouée un an après, a permis au Sénégal de se qualifier après son succès par 2 buts à 0 devant les Bafana Bafana. Quatre ans après, Duarte s'en souvient douloureusement. "C'est un souvenir douloureux. Je ne veux pas trop en parler, mais je sais que ce n'était pas facile. Aujourd'hui, je suis avec le Togo et nous n'avons pas peur du Sénégal. Nous le respectons. Il n'y a pas d’équipe parfaite dans le monde."