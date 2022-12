jeudi 1 décembre 2022 • 168 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le sexe n'est, en principe, pas une activité pendant laquelle nos yeux sont rivés sur le chronomètre. Mais pour lever le voile sur le terme scientifique qui détermine la durée moyenne de latence de l'éjaculation intravaginale, il est nécessaire d'y mettre "les moyens", car, fournir une estimation sans aucune assistance peut se révéler difficile, si l'acte a été particulièrement exaltant.

Alors, dans un souci de simplicité et de précision, les scientifiques se sont concentrés sur la période allant de la pénétration à l'éjaculation.

Ainsi, ils ont mené une étude auprès de 500 couples hétérosexuels, pour mesurer la durée moyenne du coït, hors préliminaires. Ces couples, originaires de divers endroits de la planète, avaient la "noble tâche" de mesurer, à l'aide d'un chronomètre, la durée de leurs relations sexuelles pendant une période de quatre semaines, même si cela semblait bizarre.

les participants avaient la "simple mission" d'appuyer sur le bouton start, au moment de la pénétration du pénis, puis sur le bouton stop, lors de l'éjaculation.

"Vous objecterez sans doute qu'une telle action est susceptible d'influencer l'humeur des participants et qu'elle ne rentre pas vraiment dans l'ordre naturel des choses. Mais il est rare que la science atteigne la perfection et cette méthode est la meilleure que nous ayons trouvée", justifient les scientifiques qui se sont profondément penchés sur la question.



Au terme de cette expérience, les résultats ont démontré une grande différence des couples. La moyenne de chaque couple, calculée à partir de tous leurs rapports sexuels pendant la période de quatre semaines, va de 33 secondes pour la durée la plus courte, à 44 minutes (soit 80 fois plus), pour la plus longue.

Par conséquent, le principal enseignement tiré est que la durée de l'activité sexuelle varie considérablement d'un couple à l'autre, 33 secondes pour certains et jusqu'à 44 minutes pour d'autres. Mais la durée médiane mesurée à partir de celles de tous les couples s'élève à 5,4 minutes.