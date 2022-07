mercredi 27 juillet 2022 • 214 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Cette fois-ci, il n'est plus question de se la jouer solo. Il faut gagner et mettre les égos de côté. Il convient de donner une majorité écrasante à la mouvance présidentielle au Président Macky Sall.

Pour cela, les listes parallèles qui avaient fait si mal à la majorité n'ont plus droit de cité. Au contraire, ceux là ont rejoint les rangs. Cette dynamique unitaire, tous les espoirs sont permis car Mamadou Talla, coordonnateur départemental de la Coalition Benno.Bokk Yakaar, Daouda Dia, lui même candidat à la députation et Racky Diallo, l'on s'achemine vers des scores fleuves. Si vous ajoutez, Amadou Samba Kane et Dr Bocar Daf, Seno Palel, Bassirou Doro Ly, tous maires nouvellement élus, on ne donnerait pas la moindre once de chance à l'opposition.

Les résultats ne faisant pas l'ombre d'un doute, les ténors ont mené une campagne de proximité et à Ouenguene dans la commune de Ndendory, les éleveurs ont décrété dimanche 31 juillet, jour du scrutin, journée sans lait.

Déjà sensibilisés par ces derniers sur les enjeux, ils ont promis plus de 95% au président Macky Sall. Le reste de la visite a été consacré aux rencontres avec des notables et des condoléances à une famille éplorée.