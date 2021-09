jeudi 9 septembre 2021 • 259 lectures • 0 commentaires

Le Forum civil alerte le Président Macky Sall sur la question de l’eau dans le rural. Au terme d’un forum qui a réuni plusieurs acteurs venus de différentes régions (Usagers, ex gestionnaires, journalistes, dignitaires etc.) Birahim Seck, coordonnateur général du forum civil, attire l’attention du chef de l’Etat sur une révolte qui couve dans le rural.

«Le constat du Forum civil et des sénégalais, c’est que dans le Bakel, à Birkilane, Lambaye, Mboro, Gandigal, Tassète, les populations se révoltent et se désolent de la situation de l’eau dans le monde rural. C’est pourquoi on s’est dit que c’est impératif de les écouter pour savoir pourquoi.

Il y a une réforme qui devait améliorer leurs conditions de vie. Mais, on voit que chaque jour, ces populations du rural se révoltent contre les concessionnaires. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire d’organiser cette rencontre mais aussi d’alerter le président de la République.

On ne voudrait pas que ces révoltes constatées dans plusieurs localités se généralisent au niveau du Sénégal. Généraliser ces révoltes, dans le monde rural, surtout pour le manque d’accès à l’eau potable ou à une eau de qualité, serait une catastrophe pour le Sénégal.

C’est pourquoi nous attirons l’attention du président de la République à prendre en main la question de l’eau au niveau du monde rural. Les populations sont fatiguées, elles sont énervées elles sont en train de se révolter.

L’Etat et les concessionnaires ont des obligations qu’ils n’ont respectées. Et l’eau est source de vie pour humains, végétaux et animaux. Donc ça ne peut pas attendre. C’est pourquoi le président de la République doit prendre en main la question de l’eau dans le monde rural avant que ça ne soit trop tard.»