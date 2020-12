mercredi 30 décembre 2020 • 93 lectures • 0 commentaires

Le Réseau sénégalais des journalistes spécialisés en eau et assainissement (Resjosea) a lancé ses activités. La cérémonie officielle de lancement s’est tenue à l’issue d’une assemblée générale organisée à cet effet. Laquelle a permis d’élire un bureau exécutif.

Créé le 26 mars 2018 par des professionnels de l’information et de la communication, sous l’initiative de Cheikhou Aïdara, journaliste à Seneweb, par ailleurs, coordonnateur national dudit réseau, cette organisation a pour objectif principal d’informer, de sensibiliser et d’alerter les populations d’ici et d’ailleurs sur les questions liées à l’environnement en général et à l’eau et l’assainissement en particulier. Ce, pour une prise de conscience et un changement de comportement face au changement climatique et à la problématique de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement. Il vise aussi à informer le grand public sur l’impact des grands projets et programmes en eau et assainissement de l’Etat du Sénégal, notamment sur le 9ème forum mondial de l’eau prévu en 2022 à Dakar.

Une instance de dialogue et un partenaire pour les pouvoirs publics

Le Resjosea se veut, par ailleurs, selon son coordonnateur, une instance de dialogue et un partenaire pour les pouvoirs publics, notamment le ministère de l’Eau et de l’Assainissement et ses démembrements, le ministère de l’Environnement et du développement durable, le système des Nations Unies avec l’Organisation mondiale de la santé (Oms), l’Unicef, les ONG oeuvrant dans les domaines de l’eau et l’assainissement, ainsi que les collectivités locales, entre autres.

Sous ce rapport, le journaliste signale que le Resjosea est ouvert à toute collaboration, notamment dans le cadre des préparatifs et l’organisation du 9ème forum mondial de l’eau.