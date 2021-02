mardi 16 février 2021 • 153 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A la suite de la détection de trois cas confirmés de la maladie à virus Ebola dans la sous-préfecture de Gouécké, préfecture de Nzérékoré, le gouvernement guinéen vient de déclarer la seconde épidémie de la maladie à virus Ebola. Face à cette situation et en vue de contenir très rapidement cette maladie, en plus des actions de prévention et de contrôle en cours, les mesures suivantes s’imposent.

Dans la sous-préfecture de Gouécké, les autorités sanitaires du pays ont décidé de l’interdiction des marchés hebdomadaires, des cérémonies religieuses et traditionnelles nécessitant des regroupements pour une durée de 30 jours renouvelable si nécessaire.

A ces mesures, s’ajoutent l’interdiction de regroupements de plus de cinq personnes. Des directives qui s’étendent également sur la commune urbaine de Nzérékoré où l’on rassure des enterrements dignes et sécurisés de tous les cas de décès confirmés et suspects probables par les équipes habilitées.

Aussi, on exhorte la population de faire la déclaration aux autorités sanitaires et administratives de tous les cas de décès, tout en la rassurant de la mise en place par les services de santé et de sécurité des barrages de contrôle sanitaire pour la prise de température, la recherche des symptômes et des contacts aux entrées et sorties de la commune urbaine de Nzérékoré et l’isolement et du suivi de tous les malades et de leurs contacts.

Le gouvernement, à travers l’ANSS, mettra à la disposition des ménages des localités concernées des dispositifs de lavage des mains, ainsi qu’un accompagnent (denrées alimentaires et frais de condiments) pour les ménages isolés.

Par ailleurs, le gouvernement informe la population que les dispositions idoines sont prises pour rendre disponibles les vaccins afin de vacciner les contacts des malades et les contacts des contacts dans les zones d’isolement. Et, rappelle la nécessité pour chacun de respecter les mesures d’hygiène individuelle et collective (lavage des mains, interdiction des accolades, interdiction de manipulation des fluides des malades et de leurs linges, interdiction de manipulation des corps).

