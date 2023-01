vendredi 27 janvier 2023 • 373 lectures • 1 commentaires

Politique 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Alioune Tine multiplie les alertes. Le leader de Afrikajom Center estime que nos leaders doivent discuter. Car ce qui profile à l’horizon n’augure rien de bon.

«À un an de l’élection présidentielle, aux meetings succèdent les conférences de presse, normal. Ce qui inquiète, c’est le lexique de la guerre, de la mort de l’insurrection auquel on répond par le fameux force reste à la loi. Il faut sortir de ce "piège" par le dialogue», a déclaré Alioune Tine.



Pour le fondateur de Afrikajom Center, nos leaders politiques, toutes sensibilités confondues doivent faire preuve de calme et de retenue. Ce, pour éviter ce qui se dessine sur la voie de la présidentielle de 2024, «le scénario du chaos.»



Pour l’ex patron de la Raddho, le dialogue politique est devenu un impératif catégorique pour éviter la déflagration.



— Alioune Tine (@aliounetine16)