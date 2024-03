mercredi 13 mars 2024 • 307 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national, Aliou Cissé, va s'adresser à la presse, ce vendredi à Dakar, pour annoncer la liste des joueurs retenus pour les deux matchs amicaux de mars, annonce un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Cette première rencontre avec les journalistes depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2023 est très attendue. Surtout que l'échec à la CAN est toujours resté à la gorge et la prolongation de son contrat jusqu'en 2025 fait polémique.



Ce vendredi 15 mars 2024 à 10h00 au restaurant Good Rade, les médais auront l'occasion de revenir sur tous ces événements.



Pour rappel, l'équipe du Sénégal disputera deux matchs amicaux internationaux : Sénégal vs Gabon et Sénégal vs Niger qui se tiendront respectivement les 22 et 26 mars 2024 à Amiens (France).