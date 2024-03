mardi 12 mars 2024 • 827 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Déçu de l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN 2023 contre la Côte d’Ivoire (1-1, 4-5 tab), l'ancien international sénégalais Amdy Moustapha Faye, a craché ses vérités pour dénoncer pour dénoncer gestion de la direction technique nationale du Sénégal de football dirigée par Mayacine Mar qui vient de nommer Pape Thiaw adjoint de Aliou Cissé.

"Je ne vais pas mâcher mes mots, Aliou Cissé est l’unique responsable de cette déconvenue des Lions à la CAN. Avant le début du tournoi, nous avons entendu les cadres de l’équipe dire qu’ils se sont retrouvés avec ce système en 4-3-3. L’entraîneur ne peut pas tout chambouler face aux Eléphants avec une défense à 5, c’est-à-dire en mettant 3 défenseurs centraux. Je n’ai pas compris cette tactique de mon ami Aliou Cissé. J’avais l’impression qu’il avait peur d’une équipe qui avait la tête sous l’eau. Cette défaite, cette élimination, c’est pour lui. Je ne vais pas pointer du doigt les joueurs ou les dirigeants après cette déception. C’est la faute d’Aliou Cissé, n’ayons pas peur des mots", a-t-il lâché, lors d'un entretien accordé à Afrikfoot.



"Changer le DTN qui est à la retraite depuis très longtemps"



Et l'ancien joueur de Newstacle d'ajouter : "Le football est une question de cycles. Je crois sincèrement que le cycle est sénégalais. C’est notre période. Le Sénégal compte énormément de jeunes joueurs avec lesquels nous pouvons bâtir plusieurs équipes. Il faudra juste que la Fédération nomme un adjoint aux cotés d’Aliou Cissé. Un vrai adjoint je veux dire, qui connaît bien le football sénégalais et africain. Il faudra aussi changer le directeur technique national (Mayacine Mar) qui est à la retraite depuis très longtemps. Je crois sincèrement que la fédération devait le changer depuis 6 voire 7 ans."