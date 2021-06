mardi 29 juin 2021 • 150 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts chez ECOBANK Côte d’Ivoire. Un gros malaise règne dans les couloirs de l’institution bancaire. Un des dégâts collatéraux de ce climat délétère est celui du départ au premier degré du Directeur Banque Particuliers, Kouakou Serge, lequel a rendu le tablier.

Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, M.Kouakou Serge, Directeur Banque des Particuliers à Ecobank Côte d’Ivoire a rendu sa démission. Les motifs de sa démission n’ont pas été révélés. Pour l’instant. Un gros malaise s’est emparé de cette institution bancaire avec une série de démissions en cours informent des sources anonymes à Confidentiel Afrique.

Les choses ont commencé à se gâter depuis le 21 juin dernier, quand le haut etablishment a été pris de court avec la démission au premier degré de Monsieur Kouakou Serge, un des éminents cadres de l’institution bancaire panafricaine sur la Lagune Ébrié.



Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, plusieurs vagues de démissions au sein de cette institution sont discrètement annoncées. Un climat délétère règne en ce moment à ECOBANK Côte d’Ivoire et serait à l’origine de plusieurs frustrations chez les agents de la banque. Des sources anonymes ont révélé à Confidentiel Afrique, que c’est Wilfried Assoua qui s’adjuge le fauteuil de Kouakou Serge.



A l’heure actuelle, il y a trop de mécontentements au sein de cette banque panafricaine avec en ligne de front des agents très remontés contre le Directeur Général, accusé d’incompétent. Si le malaise éclatait au grand jour et se confirmait par la démission en série de plusieurs agents et responsables de départements, ECOBANK Côte d’Ivoire serait beaucoup impacté par cette électrocution et lourde de conséquences.