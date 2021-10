vendredi 22 octobre 2021 • 125 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dans le cadre de Ecobank Day, Ecobank Sénégal a organisé une cérémonie de remise de don à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye ce vendredi 22 octobre 2021. Au terme de la campagne triennale pour une meilleure santé, focalisée sur les maladies non transmissibles, pour cette année, Ecobank a choisi de s investir dans la santé mentale. La même activité est organisée au niveau des 33 autres filiales du groupe Ecobank.

Dans son discours, le Directeur général d'Ecobank Sénégal, Samba Guèye, a indiqué que depuis sa création, la raison d’être de Ecobank est étroitement liée à l’engagement de renforcer le développement économique à travers l’Afrique subsaharienne mais aussi de mettre l’individu au cœur de son modèle. En lançant l’initiative de la journée Ecobank en 2013, le groupe Ecobank a souhaité impacter directement le quotidien des communautés avec des actions ciblées et efficaces, en vue de les motiver et les outiller pour l’amélioration de leurs conditions de vie.

Depuis de nombreuses années, Ecobank a considérablement accru ses efforts en matière de responsabilité sociale d’entreprise et a œuvré pour la sensibilisation des populations autour de questions sanitaires et sociales prioritaires. L’éducation pour les jeunes en Afrique, en 2013 2014 : prévention et contrôle du paludisme ; 2015/ Chaque enfant africain mérite un avenir meilleur : éducation aux technologies de l’information et de la communication 2016/ amélioration de la santé maternelle ; 2017/ La gestion de l'eau potable ; 2018 est consacré aux Orphelinats ; A partir de 2019, nous avons démarré un programme triennal de lutte contre les maladies non transmissibles, dénommé « ensemble pour une meilleure santé ».

Trois axes de travail lui sont associés : respectivement la prévention et le bien-être, le dépistage et le traitement et enfin stigmatisation et discrimination. Ces deux dernières années, nous avons mis l’accent sur la lutte contre le cancer et le diabète entre autres.

La Journée Ecobank 2021, que nous avons le plaisir de partager avec vous est donc le point culminant de la dernière année de cette campagne, sous le thème « santé mentale, il est temps d’en parler et d’agir ». "Nous savons que les personnes fragiles sont vulnérables à la stigmatisation et à la discrimination souvent fondées sur des croyances inexactes et des reproches" dit-il.

Ces phénomènes peuvent à leur tour exacerber une mauvaise santé, un malaise social, l’évitement des soins de santé et une spirale descendante de chômage et de pauvreté.

Aujourd’hui, le Groupe Ecobank est présent dans 33 pays et dans chacune de ses filiales s’évertue à asseoir des actions concrètes pour une même cause, au même moment de manière à avoir un impact fort sur le sujet.