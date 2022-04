vendredi 15 avril 2022 • 72 lectures • 0 commentaires

Actualité 43 mins Taille

iGFM - (Dakar) La filiale sénégalaise du Groupe Ecobank et le Women’s Investment Capital (WIC), club d’investissement dédié à l’entrepreneuriat féminin, ont signé, ce mois d’avril 2022, une convention de partenariat. D’un montant de 1 milliard de francs CFA, le financement s’inscrit dans le cadre du programme « ELLEVER », qui soutient les initiatives féminines.

Une bouée d’oxygène pour les femmes entrepreneures. Le partenariat scellé entre Ecobank Sénégal et WIC Capital va, en effet, leur offrir des opportunités pour le financement de leurs activités. Le Sénégal dispose d’un tissu entrepreneurial particulièrement développé et dynamique avec plus de 90% de PME.

PUBLICITÉ

Toutefois, l’accès au financement constitue l’un des principaux freins à leur croissance. Avec 31,3% de PME détenues par des femmes opérant dans le secteur informel, seules 3,5% ont recours à l’octroi de crédit auprès d’une institution financière, expliquent les partenaires dans un communiqué.

PUBLICITÉ

Au vu de cette problématique, le Groupe Ecobank a lancé en 2020, le programme « ELLEVER » qui a pour objectif de soutenir les femmes entrepreneures et cheffes d’entreprises. Et c’est dans le cadre de son déploiement que Ecobank Sénégal, par le biais de son directeur Général Sahid Yallou, a signé le 13 avril 2022, un partenariat stratégique avec le Evelyne Dioh Simpa, Directrice exécutive de Women’s Investment Club. Premier club d’investissement de femmes au Sénégal, le WIC vise à donner aux femmes un accès privilégié aux instruments financiers modernes.

Des financements de 25 à 300 millions FCFA

Par ce partenariat, Ecobank Sénégal, à travers le programme « ELLEVER » accompagne le WIC afin d’offrir plus d’avantages aux PME dirigés par des femmes. « Outre l’appui financier qui vise à contribuer à la croissance économique des PME, les bénéficiaires sont formés à l’amélioration de la gestion et au renforcement de la compétitivité ».

Avec ce partenariat, le WIC se donne donc pour missions de mettre en place des mécanismes de financement innovants pour les femmes et adaptés aux PME. Depuis sa création, le WIC apporte des financements allant de 25 à 125 millions de francs CFA, maintenant jusqu’à 300 millions, avec pour but de faire émerger des « entreprises championnes », rappelle-t-on dans le communiqué.

En plus du financement, le WIC accompagne des entreprises dirigées par des femmes à travers son programme d’accompagnement et d’assistance technique, la WIC Académie.

Selon le communiqué, celle-ci capitalise sur l’expertise des membres et des partenaires du WIC pour apporter un accompagnement personnalisé aux entreprises qui répondent au critère genre du Club.

challengeseconomiques.com