iGFM - (Dakar) Ecobank Sénégal et la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont signé ce mardi 9 mai 2023, un partenariat. Celui-ci concerne la construction d’une bibliothèque fonctionnelle, moderne et digitalisée à destination de la communauté estudiantine et du corps professoral de la Faculté.

La banque a décidé d’apporter son soutien pour la construction à travers une dotation de 50 millions de FCFA.

L’institution financière montre ainsi qu’elle tient à contribuer à la formation des futurs leaders sénégalais en particulier et des africains en général. Ecobank Sénégal dans le cadre de ses activités, s’engage, en effet, à travers ses actions, à impacter favorablement les communautés et tout particulièrement les étudiants en plaçant l’accompagnement des initiatives destinées à l’éducation des jeunes au cœur de ses axes prioritaires. Une aubaine pour le FASEG dont la mission est de former des économistes et gestionnaires de haut niveau. Le Directeur général de Ecobank Sénégal, Sahid Yallou, un ancien de la faculté a indiqué dans son discours toute la fierté que avait « Ecobank Sénégal « d’apporter sa contribution à la construction de cette bibliothèque destinée aux étudiants de la FASEG ». « Nous sommes convaincus du rôle essentiel de l’éducation pour favoriser le développement économique et social du pays et du continent » a soutenu M. Yallou. Avant de marquer tout le bonheur que sa banque avait « de pouvoir, à travers ce partenariat, contribuer à faciliter l’accès aux savoirs et à améliorer les conditions de la formation des futurs leaders économiques du Sénégal et de sous-région ». M. Yallou a rappelé à l’assistance, composée d’étudiants et d’universitaires que « Ecobank est depuis de nombreux années aux côtés des étudiants avec la distribution des bourses d’études qui visent à accélérer leur bancarisation et leur inclusion financière ». Ce nouvel outil pédagogique, a dit Sahid Yallou « nous rapproche encore davantage des étudiants, en les accompagnant cette fois-ci dans le développement de leurs compétences. »

Pour sa part, le Doyen de la FASEG, le Pr Cherif Sidy Kane, a déclaré « Je tiens à remercier chaleureusement Ecobank Sénégal pour son appui considérable dans la construction de notre bibliothèque. Cette convention dépasse le seul soutien financier avec notamment l’organisation conjointe d’actions dédiées l’inclusion financière à destination de notre communauté estudiantine, voire de notre personnel enseignant et administratif. Ainsi, c’est un partenariat dans la durée que nous signons aujourd’hui ensemble et c’est une véritable opportunité pour la Faculté, que je représente. »