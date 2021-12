mercredi 29 décembre 2021 • 44 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministre de la Pêche Alioune Ndoye, a présidé la cérémonie de graduation honorant 46 étudiants de la promotion 2021 du CNFTPA qui a comme parrain monsieur Achille Massamba Édouard Gueye directeur général de L’ANAM, ce mardi 28 décembre à Sorano.



«Parents, diplômés, professeurs sont réunis aujourd’hui pour célébrer un instant mémorable d’une vie et se projeter face aux défis de l’employabilité qui interpellent le secteur de l’économie bleue », a déclaré le directeur du centre national de formation des techniciens des pêches et de l’aquaculture (CNFTPA) M. Samuel Faye.

Et de poursuivre: « L’employabilité, ce mot devenu récurent dans les discours politiques citoyens et même religieux est au cœur des préoccupations des nations jeunes en quête d’émergence comme le Sénégal. Plus que jamais, nous sommes tous interpellés, décideurs, responsables, établissements sur notre aptitude à offrir des opportunités d’emplois à notre jeunesse valeureuse et ainsi garantir son autonomisation et son émancipation ».

A l'en croire « la cérémonie de remise de diplôme se tenant traditionnellement à la fin d’un cycle de formation est une fête de l’excellence et du mérite. C’est à cette occasion particulière que toutes les parties prenantes au projet scolaire des jeunes apprenants, les parents, les professeurs, les amis se regroupent dans une liesse collective pour célébrer le succès qui vient couronner un parcours méritant. Vous me permettrez d’adresser mes remerciements à tous les diplômés de la promotion Achille Massamba Édouard Diéne. Diplômés qui ont su maintenir le cap de l’excellence académique dans une mer en proie à des soubresauts générés par une pandémie qui a durement éprouvé notre système éducatif. Système éducatif qui fort heureusement a su faire preuve de résilience d’ingéniosité afin de s’adapter et de continuer de produire de belles réussites. Donc mes premiers mots de remerciement, des remerciements qui viennent du fond du cœur sont adressés à ces diplômés. Parce que ce sont des héros des temps modernes qui ont su faire preuve d’abnégation, de sens du travail et de sens de l’engagement », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, comme une « une réussite n’est jamais individuelle », le directeur du CNFTPA a aussi magnifié le rôle majeur des parents. « Les parents qui sont des acteurs majeurs de la réussite de leurs enfants, cette fête est la leurs, car les qualités intrinsèques permettant à chacun d’entre nous de se construire et de grandir sont le fruit d’une éducation consentie parfois au prix de tant de sacrifices et de dévouement. Chers diplômés, vous êtes la fierté de vos parents, ils sont votre force principale. Chaque personne ici présente est le fruit d’une éducation, Chaque personne ici présente à été bercée par des conseils, a été menée par une main qui est celle du parent tendue à son enfant, main qui le conduit, qui le mène vers une destination qui est celle de la réussite. Donc je vous prie de reconnaître et d’ovationner vos parents qui sont des acteurs majeurs de la réussite qui est la vôtre », a lancé Samuel.



Après les parents, au tour des professeurs car, Ils « sont des artisans infatigables du savoir, tisserands de la connaissance, travailleurs acharnés. Ils ont pétri de leurs savoir faire plusieurs générations de diplômés du CNFTPA et continuent à œuvrer de manière inlassable pour l’avènement d’un capital humain performant capable de relever les défis qui, aujourd’hui interpellent le secteur de la pêche et de l’économie bleue. Je l’ai toujours dit, une réussite n’est jamais individuelle, elle est le fruit d’un travail collectif. Si des diplômés sont ici présents, c’est parce que des professeurs ont sacrifié de leurs temps, de leurs énergies, ont mis en avant leurs amours pour la nation et se sont engagés à transmettre à cette jeune génération leurs connaissances leurs expériences. Donc chers professeurs, c’est vous la force principale du CNFTPA, vous êtes au cœur du projet d’établissement sur lequel nous sommes entrain de travailler et je tenais à vous faire cette reconnaissance particulière parce que nous ne pourrons jamais construire une grande école sans un corps professoral motivé, travailleurs et engagés dans cet effort de transmission », estime le directeur.



« Mes pensées vont aussi à notre administration dévouée. C’est ceux là qu’on ne voit pas lors des cérémonies de remise de diplômes parce qu’ils font un travail de « back-office », c’est ceux là qui ne sont pas sur le présidium, mais c’est ceux là qui permettent toujours une belle réussite pour nos événements. Ils sont la cheville ouvrière du CNFTPA, ils occupent différentes stations de responsabilités, mais ont tous en commun un amour profond pour ce centre, ils ont tous en commun un sens de l’engagement du travail qui est entrain de faire les beaux jours de ce centre. Donc merci à cette belle administration. Cette fête est la vôtre et cette réussite sera également la vôtre », conclut-il.