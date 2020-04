Economie: Le Fmi verse 266 précieux milliards dans le fonds force covid-19

iGFM – (Dakar) Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (Fmi) a définitivement approuvé le décaissement de 442 millions de dollars au titre de la facilité de crédit rapide et de l’instrument de financement rapide en faveur du Sénégal. Soit 266 milliards de francs CFA qui seront versés dans le Fonds Force Covid-19 en vue de la mise en œuvre du Programme de résilience économique et sociale.

Ce qui fournira à notre pays des liquidités indispensables pour la riposte contre l’impact économique du Covid-19. «Les perspectives à court terme se détériorent vite. Les autorités ont agi rapidement en adoptant des mesures fortes pour maîtriser la propagation de la maladie et atténuer l’impact économique de la pandémie », a indiqué l’institution de Bretton Woods dans son communiqué de presse.

Le Fmi explique que son financement contribuera à préserver l’espace budgétaire et à catalyser une aide supplémentaire de la communauté internationale, de préférence sous forme de dons. Kristalina Georgieva et ses services assurent qu’ils continuent «de suivre de près la situation du Sénégal» et sont prêts «à fournir des conseils et une aide supplémentaire si nécessaire», dit-il.

Youssouf SANE