mardi 1 septembre 2020, par Youssouf SANE

Aza, le grand courtier non-bancaire de devises en Afrique, va s'implanter à Dakar. L'établissement a entrepris une stratégie d'extension en Afrique subsaharienne.

La place financière du Sénégal va s’enrichir d’un nouvel arrivant. Aza, le grand courtier non bancaire de devises en Afrique, a décidé de s’implanter dans le pays.

La structure, qui veut étendre ses tentacules en Afrique subsaharienne veut réduire considérablement les coûts et augmenter la vitesse des paiements commerciaux à destination et en provenance des marchés transfrontaliers.

Pour rappel, l’établissement avait été classé parmi les plus grands fournisseurs mondiaux de technologies financières par Business Insider. Le volume de ses transactions est estimé à plus de 1 milliard de dollars par an.