mercredi 30 septembre 2020 • 141 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Malgré les projections inquiétantes du Fonds monétaire international (FMI) qui révèlent une contraction de 0,7% du PIB en 2020, le Sénégal devrait atteindre un taux de croissance de 5,2% en 2021 et plus de 13% d'ici 2023.

L’annonce a été faite hier, par le Chef de l’Etat Macky Sall, lors de l'ouverture du Conseil présidentiel sur la relance de l'économie sénégalaise. Il a précisé que ces objectifs seront atteints grâce à l'ajustement du deuxième Plan d'Action Prioritaire (PAP II) du Sénégal Emergent Plan (PSE).

«J'ai les pieds sur terre… Nous reprendrons une croissance de 5,2% l'année prochaine, 7,2% en 2022 et 2023 pour la première fois une croissance à deux chiffres, notamment 13,7% », a déclaré le président de la République.

Pour rappel, la croissance de l'économie sénégalaise avait atteint 6,5 et 6,6 % respectivement en 2015 et 2016, ce qui correspondait à la deuxième meilleure performance en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal était p^lacé au quatrième rang des pays les plus dynamiques en Afrique. Mais les dernières projections de du FMI confirment que le Sénégal devrait terminer l'année avec une croissance de 0,7%.