mercredi 7 septembre 2022

Le Sénégal doit avec toutes les opportunités que lui offre son environnement et viser la « moyenne mondiale » en matière d' économie numérique. C'est l'avis de Dr Ibn Taïmya Sylla, ministre conseiller spécial du président de la République Chargé de l’économie numérique.

«On ne doit pas se limiter à dépasser la moyenne sous-régionale, il faut viser plus haut et plus loin, la moyenne africaine et mondiale. C'est en atteignant cet horizon que nous pourrons engranger les avantages que confèrent l'économie numérique», a précisé le ministre conseiller spécial du chef de l’État, chargé de l'économie numérique dans entretien qu'il a accordé au quotidien national le soleil. Il y a salué le niveau de satisfaction de l'écosystème numérique avec la réactivation de la stratégie Sénégal numérique.