lundi 5 octobre 2020

iGFM (Dakar) Libre depuis plusieurs mois depuis la fin de son aventure au Paris SG, Edinson Cavani (33 ans) s'est finalement engagé avec Manchester United. El Matador s'est exprimé sur le site officiel des Red Devils.

«Manchester United est l'un des plus grands clubs au monde, c'est don un réel honneur d'être ici. J'ai vraiment travaillé très dur pendant la pause et je me sens prêt à jouer et à représenter cet incroyable club. J'ai joué devant quelques-uns des publics les plus passionnés pendant ma carrière et je sais que ce sera la même chose à Manchester. Je suis impatient de vivre l'atmosphère d'Old Trafford quand les supporters pourront revenir. Je suis pressé de continuer à écrire ma petite histoire dans le grand livre du football et je sais que je dois donc rester concentrer sur le travail, le travail et le travail. J'ai eu une discussion avec le coach et cela a décuplé mon désir de porter ce magnifique maillot», a confié le buteur uruguayen.