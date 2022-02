dimanche 13 février 2022 • 272 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Edouard Mendy nouveau champion du monde des clubs avec Chelsea, rend son palmarès un peu plus fou. Retour sur neuf mois de gloire marqué par sept titre dont le premier (Ligue des champions) a été remporté fin mai.

Les titres remportés pendant les 9 derniers mois



En club



Ligue des champions de l'UEFA



Supercoupe de l'UEFA



Coupe du monde des clubs



En sélection



Coupe d'Afrique des Nations



Distinctions personnelles



Meilleur gardien de la saison par l'UEFA pour la saison 2020-2021



Meilleur gardien de l'année The Best FIFA Football Awards



Meilleur gardien de la CAN 2021