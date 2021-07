Auteur d’une première saison impressionnante avec Chelsea et vainqueur de la Ligue des champions, le gardien sénégalais Edouard Mendy a été récompensé en étant élu samedi joueur africain de l’année à l’occasion de la cérémonie des Ghana Football Awards.

Une récompense appréciée à sa juste valeur par l’ancien Rennais, auteur de 30 clean sheets en 45 matchs en club en 2020-2021, mais c’est surtout le titre beaucoup plus prestigieux de Joueur Africain de l’année, qui sera décerné en janvier prochain par la Confédération africaine de football (CAF), que le natif de Montivilliers espère soulever.

Edouard Mendy of Senegal and Chelsea wins the best African International award.#GhanaFootballAwards #GFAwards21 #GFAWARDS #GFAward #BringBackTheLove pic.twitter.com/iUOrMrSMVP