Education, Santé, emploi des jeunes: le message fort du Khalife, Serigne Babacar Sy

lundi 18 octobre 2021

iGFM-(Dakar) Le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy, a interpellé, ce lundi, les autorités et le chef de l'Etat sur l'urgence de trouver des solutions radicales face aux difficultés des populations. Selon lui, il y'a encore des efforts à faire dans les secteurs de l'éducation, la santé, et sur la question de l'emploi des jeunes. Les difficultés des paysans et du monde rural ont également été évoqué par Serigne Babacar Sy Mansour.

Publié par Birame Ndour editor