iGFM - (Dakar) Une éducation de qualité pour tous est l’un des piliers les plus solides et éprouvés du développement durable. Et le ministre de la Microfinance et de l’Économie Solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop l’a bien compris en primant le vendredi dernier les meilleurs élèves de toutes les écoles publiques et privées, ainsi les Collèges d’enseignement moyens (Cem) qui sont logés dans la commune de Sicap-Liberté, à travers un arbre de Noël.

Cette consécration concerne également les enfants des sept (7) sommités ecclésiales de base de la commune, compte non tenu de tous les enfants pris au niveau des quartiers qui la composent (de Liberté 1 à liberté 6 et extension) et de ceux vivant aux alentours de la «Place Antillanan», qui était une place mythique pour tous les Sicap, sous la présence effective du ministre de la Jeunesse, Mme Néné Fatoumata Tall et de la marraine de la première édition de cet arbre de Noël. Toutes les grandes manifestations des Sicap se déroulaient sur cette place.

Le ministre de la Microfinance parlant au nom de toute l’équipe qui veut diriger la commune de Sicap-Liberté après les élections territoriales du 23 janvier 2022, a fait savoir que c’est une manière de contribuer à «une éducation de qualité». «Nous avons aussi mis en place un programme spécial pour l’employabilité des jeunes. Ce programme va également prendre en compte les questions de la gestion du cadre de vie, de l’entreprenariat des femmes de différentes catégories sociales, mais également de la santé et de la prise en charge des personnes âgées et vulnérables, sans oublier la culture, le sport et les loisirs», a-t-elle fait part.

Avant d’ajouter : «nous comptons améliorer considérablement l’environnement de Sicap-Liberté une fois élus».

À peu près, 700 cadeaux ont été distribués aux enfants. La répartition s’est faite suivant une sélection au niveau de toutes écoles primaires publiques comme privées de la commune. Pour chaque classe, de la Ci au Cm2, les deux meilleurs élèves ont été choisis.

Pour le Cem David Diop, les élèves de 6ème et de 5ème, ont été pris du fait qu’ils n’étaient pas très âgés. «Les cadeaux se sont arrêtés à 13 ans», a expliqué Zahra Iyane Thiam Diop. Il y a également des particularités pour le quartier pilote de Baraka, les familles militaires du Camp Le Clerc dont les enfants ont été pris en compte.