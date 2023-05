mercredi 3 mai 2023 • 435 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

C’est un véritable drame qui s’est produit ce mercredi aux parcelles assainies. Deux personnes ont perdu la vie dans l’effondrement de dalles dans un immeuble situé à l’unité 12. Il s’agit de deux dames, a renseigné le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la protection civile.

«Les corps ont été extirpés des décombres et les pompiers viennent de les transférer. C’est une situation que nous déplorons et qui appelle aussi que chacun prenne ses responsabilités pour que pareille situation ne se produise. La première dame est âgée de 94 ans la seconde avait 64 ans», a indiqué le ministre Birame Faye au terme des opérations de secours.



Le maire des parcelles assainies, Aboubacar Djamil Sané, a tenu à alerter sur le nombre très élevé d’immeubles menaçant ruine aux parcelles assainies : «Aujourd’hui nous dénombrons 145 bâtiments en état de délabrement très avancé. Ce sont des risques», a-t-il signalé. Des sommations ont été envoyées aux propriétaires de ces bâtiments. Mais, face à leur refus, les autorités municipales saisissent la justice. Et c’est à niveau que les choses trainent indique l’édile.

PUBLICITÉ