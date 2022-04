lundi 11 avril 2022 • 299 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon le média égyptien KingFut, le Directeur exécutif de l'Association égyptienne de football (EFA), Walid El-Atar, a révélé la date à laquelle ils annonceront le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale.

En septembre de l'année dernière, Carlos Queiroz a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne après le limogeage de Hossam El-Badry.



Au cours des sept derniers mois, le Portugais avait mené les Pharaons aux demi-finales de la Coupe arabe au Qatar ainsi qu'à la finale de la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun, qu'il a perdue face au Sénégal aux tirs au but.



Quelques semaines plus tard, Queiroz a mené l'Égypte au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, mais son équipe a échoué contre le Sénégal lors d'une autre défaite aux tirs au but.



Faute de se qualifier pour la Coupe du monde, l'EFA a officiellement annoncé la résiliation du contrat de Queiroz.



L'EFA devra maintenant trouver un remplaçant, et selon les rapports locaux, il y a des candidats égyptiens et étrangers pour le poste.



Selon le directeur exécutif de l'EFA, Walid El-Atar, la décision finale concernant le nouvel entraîneur-chef sera prise demain.



"Nous annoncerons le nom du nouveau manager de l'équipe nationale mardi", a déclaré El-Atar.



"Il y aura une réunion pour discuter des candidats à l'emploi, et juste après, nous annoncerons le nom du nouveau responsable."