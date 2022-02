lundi 14 février 2022 • 1420 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) 50 000 spectateurs sont autorisés à assister au match de qualification pour la Coupe du monde 2022, devant opposer l'Egypte au Sénégal en mars, au Caire, renseigne la Fédération égyptienne de football.

«Notre pays veut la qualification pour la Coupe du monde, nous allons essayer de fournir tout ce dont le sélectionneur Carlos Queiroz a besoin. Queiroz a dit qu’il voulait que le match ait lieu au Stade International du Caire, et nous avons donc obtenu l’autorisation pour le faire. Nous essayons également d’obtenir l’autorisation pour le nombre maximum de supporters autorisés à assister au match. Pour l’instant, un minimum de 50 000 fans a été autorisé», a révélé Helmi Mashhour, membre de la Fédération (EFA).



Dans sa configuration maximale, l’enceinte peut accueillir jusqu’à 75 000 spectateurs, mais les jauges Covid compliquent la situation. Toujours est-il que la présence de 50 000 fans promet déjà une ambiance chaude et hostile aux récents vainqueurs de la CAN pour cette « revanche».



Pour rappel, l'Egypte va accueillir le Sénégal le 23 mars 2022, à l'aller, avant la manche retour, à Dakar soit le 28 soit le 29 du même mois. Le vainqueur sera qualifié pour le prochain mondial qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.