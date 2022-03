Egypte-Sénégal et Sénégal-Egypte : dates et lieux des barrages confirmés

jeudi 3 mars 2022 • 245 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA et la Confédération africaine de football (CAF) ont enfin officialisé, ce jeudi le programme des barrages de la Coupe du monde 2022 en Zone Afrique. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal défiera bel et bien l'Egypte dans une double confrontation les 25 et 29 mars 2022 au Caire et à Dakar.

Le programme des barrages du Mondial 2022 en Zone Afrique :



Vendredi 25 mars



15h



RD Congo – Maroc, Stade des Martyrs, Kinshasa



17h



Mali – Tunisie, Stade du 26-Mars, Bamako

Cameroun – Algérie, Stade de Japoma, Douala



19h30



Egypte – Sénégal, Cairo International Stadium, Le Caire

Ghana – Nigeria, Cape Coast Stadium, Cape Coast



Mardi 29 mars



17h



Sénégal – Egypte, Stade Olympique de Diamniadio, Dakar

Nigeria – Ghana, MKO National Stadium, Abuja



19h30



Algérie – Cameroun, Stade Mustapha Tchaker, Blida.

Tunisie – Mali, Stade Olympique Hammadi Agrebi (Radès), Tunis.

Maroc – RD Congo, Complexe Mohammed V, Casablanca.

