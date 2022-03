mercredi 23 mars 2022 • 243 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Claude Le Roy s'est exprimé sur les retrouvailles entre Lions du Sénégal et Pharaons d'Egypte, à l'occasion de la double confrontation (25 et 29 mars) qualificative à la Coupe du monde 2022.

"Si vous me demandez à moi, ça sera plus un avantage affectif plutôt qu’un avantage psychologique. Je pense qu’ils (Lions du Sénégal) sont meilleurs. Je pense qu’ils vont se qualifier. Ils ont aussi cette chance d’avoir un deuxième match au Sénégal. Ce qui change beaucoup dans un stade flambant neuf et avec une dynamique formidable depuis cette CAN au Cameroun", a anlaysé sur Canal+, l'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1992.

Pour rappel, l'Egypte recevra à l'aller le Sénégal, ce vendredi 25 mars au Caire (19h30) avant la manche retour prévue mardi prochain, à Dakar (17h00).

