mardi 8 mars 2022 • 834 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) On connaît l'identité de l'arbitre qui va officier le match aller Egypte-Sénégal, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022.

C'est dans un communiqué que la FIFA l'a fait savoir, ce mardi 8 mars 2022. Le Congolais Jean Jacques Ndala Ngambo a été désigné pour diriger ce choc du 25 mars, au Caire, devant opposer l'Egypte au Sénégal. L'homme au sifflet est habitué aux grands rendez-vous. En effet, il a arbitré le choc Côte d'Ivoire-Egypte, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Une rencontre remportée par les Egyptiens par tirs au but. Plus d'un mois donc après la CAN, Jean Jacques Ndala Ngambo se déplacera dans la capitale egyptienne pour diriger le match le plus attendu du mois de mars, entre le vainqueur de la CAN 2021 et le vaincu.



Pour rappel, après ce match aller, les deux équipes vont se retrouver quatre jours après à Dakar pour le retour. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.