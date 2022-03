mercredi 23 mars 2022 • 570 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Face au Sénégal à l'occasion de la double confrontation, l'Égypte cherchera à prendre sa revanche cette fois-ci. Le capitaine Mohamed Salah promet de faire de son mieux pendant les deux matchs qualificatifs à la Coupe du monde 2022.

"Nous promettons à tous que les joueurs donneront tout pour gagner ce match. Je ne veux pas trop parler parce que tout le monde connaît l'importance des deux matches et si Dieu le veut, nous gagnerons le match", a-t-il déclaré lors de la visite du ministre des Affaires étrangères à l'équipe nationale, informe kingfut.



Les grandes nations du continent s'affronteront pour l'une des cinq places de l'Afrique lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Ce duel sera également une répétition de la finale de la CAN 2021, remportée par les Lions du Sénégal devant les Pharaons aux tirs au but.



Le match aller aura lieu au stade international du Caire ce vendredi 25 mars à 19h30 GMT. Quant au match retour, il aura lieu à Dakar le 29 mars à 17h00 GMT.