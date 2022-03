mardi 22 mars 2022 • 486 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Directeur Général de l'équipe nationale d'Égypte, Diaa El-Sayed, a parlé des préparatifs du match contre le Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, informe le média égyptien, Kingfut.

"Je veux assurer aux fans que nous sommes tous pleinement concentrés pour le match. Nos joueurs sont confiants et savent que les Égyptiens veulent se qualifier pour la Coupe du monde », a-t-il déclaré. "Ils veulent produire de grandes performances et se qualifier pour la Coupe du monde. "Nous travaillons dur dans le camp et nous essayons de motiver les joueurs après l'incroyable Coupe d'Afrique des Nations. On sent tous un changement dans l'ambiance qui entoure l'équipe. Notre objectif est de satisfaire les fans et de battre le Sénégal si Dieu le veut, et nous promettons que nous jouerons avec un esprit combatif. Nous remercions les officiels d'avoir permis aux fans d'assister au match, les joueurs en sont satisfaits et espérons que nous ne les décevrons pas", a-t-il ajouté.



"Il est en forme"



Le capitaine égyptien et superstar de Liverpool, Mohamed Salah, a subi une blessure mineure alors qu'il était avec les Reds, ce qui l'a forcé à ne jouer qu'en seconde période contre Arsenal. Il a même été exclu de leur équipe contre Nottingham Forest en FA Cup.



Cependant, El-Sayed a assuré que l'ailier était en pleine forme avant le match. "Mohamed Salah est en forme et prêt pour le choc", a-t-il conclu.



Le match sera également une répétition de la finale de la CAN 2021 remportée par les Lions du Sénégal aux tirs au but.



Le match aller va se jouer le 25 mars, au Caire, tandis que celui du retour aura lieu le 29 du même mois, à Dakar.