iGFM (Dakar) Les deux finalistes de la récente Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2021, l'Égypte et le Sénégal s'affrontent ce vendredi, pour l'un des cinq billets réservés à l'Afrique pour la Coupe du monde 2022.

Les matchs aller-retour des éliminatoires auront lieu le vendredi 25 mars au Caire et le mardi 29 mars à Diamnadio pour décider lequel des deux actuels se qualifiera pour jouer au Qatar.



Ces deux rencontres seront marquées par la présence de la star égyptienne Mohamed Salah et du meilleur joueur de la CAN 2021 Sadio Mané, tous deux joueurs de l'élite anglaise de Liverpool.



Coupes du monde passées :



Si l'Egypte a disputé trois Coupes du monde en 1934, 1990 et 2018, le Sénégal n'en a disputé que deux ce qui a été plus flamboyant - notamment la place en quart de finale lors de sa première participation en 2002.



En 1934, lors de la deuxième édition de la Coupe du monde, l'Égypte est la première nation africaine à participer avec une défaite 4-2 en huitièmes de finale contre la Hongrie.



En 1990 et 2018, les Pharaons n'ont disputé que le premier tour. Deux nuls face aux Pays-Bas (1-1) et à la République d'Irlande (0-0) et une défaite face à l'Angleterre (1-0) pour l'édition 1990 disputée également en Italie.



En 2018 en Russie, c'est encore au premier tour que les Pharaons ont terminé leur campagne par trois défaites contre l'Uruguay : 0-1, la Russie : 1-3 et l'Arabie Saoudite : 0-1 respectivement.



La performance de l'Egypte a été à l'opposé de celle du Sénégal alors que les Lions ont rugi leur première expérience en atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde co-organisée par la Corée du Sud et le Japon.



En 2002 alors finaliste de la CAN, le Sénégal a battu la France, championne du monde en titre, 1-0 lors du match d'ouverture pour étourdir la planète football. Ensuite, il y a eu deux nuls contre le Danemark (1-1) et l'Uruguay (3-3).



Une victoire contre la Suède 2-1 a conduit les Lions de la Teranga aux quarts de finale pour être battus 1-0 par la Turquie pour mettre fin à leur campagne.



Malgré cette entrée fracassante dans l'histoire du football mondial, le Sénégal a dû attendre 2018 pour retrouver la Coupe du monde. Si les Sénégalais ont réussi leur premier match avec une victoire 2-1 contre la Pologne, ils ont fini par abandonner, faisant match nul 2-2 contre le Japon avant de s'incliner 0-1 contre la Colombie pour le dernier match de poule.



Un revers synonyme d'élimination dès le premier tour alors que lors de sa première participation au tournoi mondial ils ont atteint les quarts de finale, après avoir disputé cinq rencontres.



Et pour ces barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2022, ce sera aux Lions de chercher à répéter la finale de la CAN du mois dernier lorsqu'ils ont battu l'Egypte pour remporter le titre. Les Lions recherchent un sort similaire pour revenir à la Coupe du monde.



D'ailleurs, en 2002, l'Egypte faisait partie des équipes que le Sénégal a éliminées pour disputer sa première Coupe du monde de l'histoire de son football.



Mais il est certain que ce ne sera pas facile à l'image de la finale de la CAN au Cameroun qui s'est déroulée aux tirs au but pour déterminer la meilleure équipe d'Afrique. L'Egypte a pris sa revanche sur ses esprits.



Confrontations Egypte-Sénégal :



Et dans l'histoire des rencontres entre les deux équipes, après 12 rencontres, l'Egypte mène la danse toutes compétitions confondues (cinq victoires, deux nuls et quatre défaites).



Le premier match entre les deux équipes remonte à la CAN 1986, et le Sénégal a pris le dessus 1-0 au stade international du Caire lors du match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations.



C'est sous le même score que les Lions ont remporté la CAN 2002 au Mali, et on compte deux autres succès sénégalais en éliminatoires de la CAN 2015, 2-0 à Dakar et 1-0 au Caire.



Le 6 février, il a fallu des tirs au but pour voir les Lions remporter leur premier trophée continental face aux Pharaons qui les avaient battus au même stade international en demi-finale de la CAN 2006 1-2.



Toujours au Caire (Égypte), lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2002, l'Égypte s'est imposée 1-0 et c'est sur le même score que les Pharaons avaient dominé les Lions à Kano lors de la CAN 2000.



Les matchs entre Pharons et Lions



Egypte / Sénégal 0-1 (CAN 1986)

Sénégal v Égypte 0-0 (Éliminatoires CAN 98)

Egypte v Sénégal 2-0 (Éliminatoires CAN 98)

Egypte / Sénégal 1-0 (CAN 2000)

Sénégal contre Égypte 0-0 (Éliminatoires mondiaux 2002)

Égypte / Sénégal 1-0 (Éliminatoires mondiaux 2002)

Sénégal / Egypte 1-0 (CAN 2002)

Egypte / Sénégal 1-0 (amical)

Egypte / Sénégal 2-1 (CAN 2006)

Sénégal-Egypte : 2-0 (éliminatoires CAN 2015)

Egypte-Sénégal : 0-1 (éliminatoires CAN 2015)

Sénégal-Egypte : 0-0 4TAB2 (finale CAN 2021)

