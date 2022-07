vendredi 1 juillet 2022 • 539 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dimanche soir 3 juillet, nous connaîtrons les 12 équipes qui participeront au deuxième tour des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023. Mais avant cela, les 16 pays encore en lice divisés en quatre groupes de quatre équipes seront à la lutte sur les terrains, et ce dès aujourd'hui 1er juillet, date des premiers matchs de cette 3e fenêtre qualificative.

Les 24 matchs au programme permettront aux Groupes A (Kigali), B (Kigali), C (Abidjan) et D (Alexandrie) de conclure le premier tour.



La journée de vendredi offrira quelques affiches alléchantes :



Tavares vs Metu - un duel entre le Cap-Vert et le Nigeria à ne pas rater



Lors du premier match de vendredi, le Nigeria (2-1) essaiera de gagner un 3e match consécutif dans son groupe, face au Cap-Vert (1-2).



De manière surprenante ou peut-être pas, le Cap-Vert mène 2-0 aux confrontations directes depuis 2013.



Avant de renverser l'équipe N° 1 d'Afrique en novembre dernier à Benguela (Angola), le Cap-Vert - alors coaché par le Nigérian Alex Nwora - a en effet battu le Nigeria 79-76 dans les matchs de classement du FIBA AfroBasket 2013 à Abidjan (Côte d'Ivoire).



Récemment désigné MVP des finales ACB 2022 remportées avec le Real Madrid, Walter Tavares s'apprête à faire ses débuts dans ces Éliminatoires Zone Afrique. En septembre dernier, l'intérieur de 2.21 m a guidé sa sélection nationale jusqu'en demi-finales du FIBA AfroBasket 2021.



Comme Tavares, l'ailier des Sacramento Kings Chimezie Metu fera sa première apparition avec le Nigeria dans cette compétition.



Metu, qui a disputé trois saisons en NBA, se profile comme un vrai renfort pour les D'Tigers.



Qui ne se souvient pas de l'impact de Metu durant la Coupe du Monde FIBA 2019 en Chine ?



Gorgui v Mahmoud - un duel entre deux anciens de Louisville



Plus tard dans la journée (18h GMT), à Alexandrie, l'Égypte affrontera le Sénégal dans une rencontre du Groupe D très attendue.



Il ne s'agira pas seulement d'un duel entre deux nations qui ont une riche histoire dans le basket continental. Deux de leurs stars ont en plus quelque chose en commun.



Anas Mahmoud a été l'Égyptien le plus en vue jusqu'à présent dans ces Éliminatoires, mais il ne s'est encore jamais retrouvé face à Gorgui Dieng, qui a passé la saison dernière avec les Atlanta Hawks.



Mais Mahmoud et Dieng ont tous les deux joué sous les ordres de Rick Pitino à Louisville, lors de saisons différentes cependant. Et les deux sont les leaders de leur sélection respective. Attendez-vous à une belle bataille dans la raquette.



La dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, en février dernier à Dakar, le Sénégal a pleinement tiré profit de l'avantage du terrain pour s'imposer 75-57.



L'Égypte et le Sénégal partagent le même bilan de 2-1 avant le match de vendredi, mais le vainqueur fera un grand pas vers le deuxième tour des Éliminatoires.



Avec FIBA

