iGFM (Dakar) À l'occasion de la 29ème journée de Premier League, Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Brighton, ce samedi. Mohamed Salah est sorti sur blessure à deux semaines du match aller décisif Egypte-Sénégal, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022.

À l'occasion de la 29ème journée de Premier League, Liverpool se déplace actuellement sur la pelouse de Brighton. Une rencontre, pour l'heure, parfaitement maîtrisée par les Reds qui mènent de deux buts à vingt minutes du terme. Après l'ouverture du score de Luis Diaz (19e), Mohamed Salah a corsé l'addition sur penalty (60e) mais l'Égyptien vient de quitter prématurément la pelouse...



Pris en charge par le staff médical de Liverpool, le Pharaon semble s'être blessé en transformant le penalty et a finalement dû céder sa place à Diogo Jota quelques secondes plus tard. Un coup dur pour les hommes de Jurgen Klopp qui vont donc devoir terminer cette rencontre, orphelin de celui qui vient d'inscrire le 2000e but de Liverpool en PL. Le 28e but de l'Égyptien cette saison, le 20e en Championnat.



« Nous verrons" (Klopp)



"Il pense que ce n'est pas grave, mais vous pouvez voir que lorsque Mo Salah est assis, quelque chose ne va pas à 100%. Je pense que c'était la situation avant quand il a frappé le ballon et a été bloqué - il voulait tirer et a été bloqué et je pense que le pied s'est légèrement trop étiré", a fait savoir Klopp, l'entraîneur des Reds.



En attendant d'en savoir un peu plus sur la durée d'indisponibilité de Salah, ça craint à deux semaines du match Egypte-Sénégal, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022.